XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

47,69 EUR +0,38% (27.05.2019, 17:35)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (28.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Fresenius: Abgaben in Richtung 44,31 EUR denkbar - ChartanalyseFresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) startete nach einem Tief bei 38,28 EUR im Dezember 2018 zu einer deutlichen Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie bis auf ein Hoch bei 52,82 EUR geführt. Mit diesem Hoch sei sie Anfang April 2019 an einer inneren Trendlinie gescheitert. In den letzten Wochen habe der Aktienkurs von Fresenius SE bereits wieder nachgegeben. Der Aufwärtstrend seit Dezember habe nicht gehalten werden können, ebenso wenig die Unterstützung bei 48,37 EUR. Unterhalb dieser Marke sei der Wert zuletzt seitwärts gelaufen. Gestern habe er diese Marke wieder erreicht und sei minimal daran abgeprallt.Die Aktie von Fresenius SE könnte in den nächsten Tagen etwas unter Druck stehen. Abgaben in Richtung 44,31 EUR seien kurzfristig möglich. Ein Ausbruch auf Tagesschlusskursbasis über 48,37 EUR würde das Chartbild der Aktie aber kurzfristig wieder verbessern und einen Anstieg in Richtung 51,55 bis 52,82 EUR ermöglichen. (Analyse vom 28.05.2019)Börsenplätze Fresenius-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:47,925 EUR +0,38% (28.05.2019, 09:02)