Kursziel

Fresenius-Aktie

(EUR) Rating

Fresenius-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 52,00 Buy Goldman Sachs Veronika Dubajova 23.10.2019 51,00 Equal weight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 18.10.2019 50,00 Neutral Credit Suisse Christoph Gretler 18.10.2019 52,00 Hold HSBC Richard Latz 17.10.2019 58,40 Overweight J.P. Morgan David Adlington 17.10.2019 50,00 Equal-Weight Morgan Stanley Michael Jüngling 30.09.2019 43,00 Hold Jefferies & Company James Vane-Tempest 18.09.2019 74,80 Buy Berenberg Bank Tom Jones 12.08.2019 51,00 Halten Independent Research Tobias Gottschalt 05.08.2019 65,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 31.07.2019 57,00 Kaufen DZ BANK Sven Kürten 31.07.2019 58,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 31.07.2019 65,00 Buy Warburg Research - 30.07.2019

Börsenplätze Fresenius-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

43,44 EUR +0,12% (25.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

43,545 EUR -0,22% (25.10.2019, 22:26)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante Versorgung. Zur Fresenius-Gruppe gehören vier eigenständig agierende Unternehmensbereiche, die Marktführer in Wachstumsbereichen des Gesundheitssektors sind: Fresenius Medical Care (weltweit führend bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen), Fresenius Helios (Europas größte private Kliniken-Gruppe), Fresenius Kabi (bietet lebensnotwendige Medikamente, Medizinprodukte und Dienstleistungen für kritisch und chronisch Kranke) und Fresenius Vamed (spezialisiert auf das Projekt- und Managementgeschäft von Gesundheitseinrichtungen). (28.10.2019/ac/a/d)







Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 74,80 oder 43,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Fresenius-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Fresenius SE & Co. KGaA wird am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Fresenius-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank, die die Einstufung für den Titel nach Q2-Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen hat. Insgesamt habe der Konzern ein beruhigendes Zahlenwerk vorgelegt und die Prognose dabei auch noch angehoben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am 31. Juli vorliegenden Studie. Beim vielfach diskutierten Nordamerika-Geschäft der Infusionssparte Kabi seien die Umsätze aus eigener Kraft zwar zurückgegangen. Dem stehe aber eine stabile Marge entgegen, was gut sei.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Fresenius kommt dagegen von Jefferies. Das Analysehaus hat das Kursziel für die Aktie des Medizinkonzerns von 53 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "hold" belassen. Der Kontrahent Hikma sei im Geschäft mit Infusionen auf dem wichtigen US-Markt deutlich besser positioniert als Fresenius mit der Tochter Kabi, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer Studie vom 18. September. Für die zwei wichtigsten Infusionsprodukte des Bad Homburger Gesundheitskonzerns habe der Wettbewerb in den USA zugenommen. Probleme könne Kabi zudem bekommen, sollte Pfizer mit der Tochter McPherson aggressiver in dieses Segment drängen.Darüber hinaus hat die Schweizer Bank Credit Suisse die Einstufung für Fresenius SE vor Zahlen zum 3. Quartal auf "neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Medizinkonzerns bis 2021 lägen bis zu 2 Prozent über den Markterwartungen, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am 18. Oktober vorliegenden Studie. Angesichts der langfristigen Herausforderungen durch die Pflegereform blicke der Analyst gleichwohl vorsichtig auf das Geschäft der Kliniktochter Helios in Deutschland.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Fresenius-Aktie auf einen Blick: