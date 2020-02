Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

47,48 EUR -0,35% (25.02.2020, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

47,455 EUR +0,40% (25.02.2020, 13:57)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (25.02.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Fresenius habe seine skizzierten mittelfristigen Ziele untermauert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen 2019 seien größere Überraschungen ausgeblieben. Wie angestrebt solle die Dividende - nun zum 27. Mal in Folge - erhöht werden. Wie angekündigt sei im GJ 2020 wieder ein höheres Wachstum vorgesehen. Die Mittelfristziele seien bestätigt worden. Mögliche Übernahmen könnten das weitere Wachstum stärken. Für Unsicherheit sorge dagegen das Coronavirus, dessen Folgen derzeit nicht abschätzbar seien.Unter der Annahme eines weltweit grippeähnlichen Corona-Verlaufes bestätigt Holger Fechner, Analyst der Nord LB, seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 58 Euro. (Analyse vom 25.02.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: