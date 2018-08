XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,60 EUR +0,88% (01.08.2018, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

66,40 EUR +0,18% (01.08.2018, 16:29)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (01.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Der Konzern habe in Q2/2018 wie in den Vorquartalen währungsbereinigt und ohne Sondereffekte eine grundsätzlich unverändert erfreuliche Geschäftsdynamik aufgewiesen. Die "ambitionierten Wachstumsziele" für das Gesamtjahr seien abermals bestätigt worden. Somit nehme Fresenius weiter Kurs auf das 15. Rekordjahr in Folge. Unverändert solle das Angebot an flüssigen Generika in Nordamerika gezielt verstärkt und die "hervorragende" Position ausgebaut werden. Belastend auf den Kurs wirke sich weiterhin die Kündigung der Übernahmevereinbarung von Akorn aus. Als negativ für den DAX-Konzern könnte sich dabei ein möglicherweise länger hinziehender Rechtstreit oder ein negatives Urteil erweisen. Doch sei davon auszugehen, dass Fresenius vor der Verkündung der Entscheidung die Beweislast genügend bewertet habe. Die Gesamtrisiken für das Unternehmen würden vom Vorstand derzeit als überschaubar beurteilt.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat daher seine Kaufempfehlung für die Fresenius-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde bei EUR 82,00 belassen. (Analyse vom 01.08.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fresenius SE & Co. KGaA": Keine vorhanden.Börsenplätze Fresenius-Aktie: