Börse Frankfurt-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

17,90 EUR -0,56% (14.05.2019, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Frequentis-Aktie:

17,64 EUR (14.05.2019, 10:34)



ISIN Frequentis-Aktie:

ATFREQUENT09



WKN Frequentis -Aktie:

A2PHG5



Ticker-Symbol Frequentis-Aktie:

FQT



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5, Ticker-Symbol: FQT) ist seit heute im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, so die Deutsche Börse AG.Die Aktien des Unternehmens hätten zum Handelsstart bei 18,00 Euro notiert, der Ausgabepreis habe bei 18,00 Euro gelegen.Begleitet worden sei der Börsengang von der Commerzbank AG und der BankM, eine Repräsentanz der flatex Bank AG, die auch als Designated Sponsor im Xetra-Handel fungiere. Spezialist am Handelsplatz Börse Frankfurt sei Wolfgang Steubing AG.Die österreichische Frequentis AG mit Sitz in Wien sei laut eigenen Angaben ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Zu den Kunden würden etwa die zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt und Bahn zählen. Frequentis verfüge über ein Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern weltweit. Produkte und Lösungen von Frequentis seien in über 140 Ländern zu finden.