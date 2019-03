Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

11,18 EUR -1,15% (27.03.2019, 16:57)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

12,59 USD -0,87% (27.03.2019, 17:02)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (27.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Chris Terry von der Deutschen Bank:Aktienanalyst Chris Terry von Deutsche Bank empfiehlt die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu haltenDie Analysten von Deutsche Bank passen ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. an.Analyst Chris Terry kürzt das Kursziel von 13,00 auf 12,50 USD und hält die Freeport-McMoRan-Aktie unter Chance/Risiko-Gesichtspunkten für weitgehend ausgeglichen.Die Aktienanalysten der Deutschen Bank bestätigen in ihrer Freeport-McMoRan-Aktienanalyse das "hold"-Votum.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:11,24 EUR +0,72% (27.03.2019, 16:05)