Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (15.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport habe am Montagmorgen neue Passagierzahlen vorgelegt. Wenig überraschend: Wegen der Corona-Pandemie und dem weitgehenden Stillstand des Flugverkehrs habe Deutschlands allein größter Airport im Mai 95,6 Prozent weniger Passagiere als ein Jahr zuvor gezählt. Doch es gebe auch einen Lichtblick.Für den Flughafenbetreiber Fraport seien die Geschäfte inmitten der Corona-Krise zumindest teilweise wieder etwas besser gelaufen. In Frankfurt seien im Mai wieder mehr Passagiere abgefertigt worden als noch im April - und auch am Beteiligungsflughafen im chinesischen Xi'an habe sich das Passagieraufkommen belebt.Am Frankfurter Flughafen seien im Mai knapp 273.000 Passagiere abgefertigt worden, wie Fraport bekannt gegeben habe. Im April sei die Zahl der Passagiere gegenüber dem Vorjahr noch um fast 97 Prozent auf rund 188.000 zurückgegangen. Vergleiche man die beiden Monate, habe es im Mai immerhin gut 45 Prozent mehr Passagiere gegeben.Am Flughafen im chinesischen Xi'an, an dem Fraport 24,5 Prozent halte, seien rund 2,2 Millionen Passagiere gezählt worden - ein Minus gegenüber dem Vorjahresmonat von "nur noch" 44 Prozent. Im April habe der Abschlag noch 64 Prozent betragen. An den anderen Standorten des Konzerns zum Beispiel in Brasilien, Bulgarien, Griechenland oder der Türkei sei das Passagieraufkommen weiter kräftig zurückgegangen.Mit dem heutigen Tage seien die Reisebeschränkungen in Europa gelockert worden. Die Grenzen in die meisten Staaten seien offen.Der Flughafen-Betreiber scheine das Schlimmste hinter sich zu haben. Die Fraport-Aktie leide derweil mit anderen Luftfahrt-Aktien unter der neuen Corona-Angst. Die Kurszone zwischen 40 und 42 Euro biete charttechnische Unterstützung und sollte nicht unterschritten werden. Das wäre sonst ein klares Verkaufssignal.Auf absehbare Zeit bleibt der MDAX-Titel nur etwas für mutige Trader, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)