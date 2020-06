Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (09.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Für Fraport bleibe das aktuelle Marktumfeld schwierig. Zwar zeichne sich in der ersten Juni-Woche eine leichte Erholung der Fluggastzahlen ab, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum würden die Werte jedoch noch immer historisch tief liegen. Derweil würden sich Pläne um einen möglichen Stellenabbau verdichten.In der Woche vom 1. bis 7. Juni habe Fraport am Frankfurter Flughafen 111.823 Fluggäste und damit 92,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt. Im Vergleich zur Vorwoche sei es aber ein Anstieg um gut 36.500 Passagiere gewesen.Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im Vergleich zur entsprechenden Woche des Vorjahres um 12,8 Prozent auf 34.616 Tonnen zurückgegangen. Die Zahl der Flugbewegungen sei um 81,8 Prozent auf 1.926 Starts und Landungen gesunken.Wie die "Deutsche Verkehrs-Zeitung" (DVZ) aus Insiderkreisen erfahren habe, sollten rund 3.000 der insgesamt 22.000 Stellen gestrichen werden - das entspreche rund 14 Prozent der gesamten Belegschaft.Mit einem Jobkahlschlag könnte Fraport die Fixkosten senken. Angesichts der aktuell mauen Nachfrage im Flugverkehr sei ein solcher Schritt unvermeidbar und folglich richtig. Charttechnisch habe die Fraport-Aktie die Bodenbildung erfolgreich vollzogen. Grundsätzlich sollte nun viel Negatives in dem Papier eingepreist sein.Trader können auf eine Rally bis zur 200-Tage Linie bei 62 Euro spekulieren, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Der Stoppkurs liege bei 42 Euro. (Analyse vom 09.06.2020)