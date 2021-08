Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,54 EUR +1,07% (12.08.2021, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,56 EUR +1,84% (12.08.2021, 12:43)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Die Zahlen für das zweite Quartal 2021 hätten beim operativen Ergebnis deutlich über den Analysten-Erwartungen bzw. im Rahmen denen des Marktes gelegen. Die Ergebnisentwicklung sei auch von positiven Sondereffekten (u.a. Ausgleichszahlung von knapp 160 Mio. Euro für die entstandenen Vorhaltekosten im ersten Lockdown) begünstigt worden. Das um die Ausgleichszahlung bereinigte operative Ergebnis habe jedoch u.a. infolge der reduzierten Kosten ebenfalls im positiven Bereich gelegen. Bei der Passagierentwicklung habe sich die erwartete Erholung fortgesetzt. Die Zahl der Passagiere am Flughafen Frankfurt sei im Juli weiter auf 2.845.829 (Vj.: 1.318.502) gestiegen (Januar bis Juli (kumuliert): -31% y/y; Gj. 2020: -73% y/y) und habe damit 41% des Vorkrisenniveaus erreicht.Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei teilweise angehoben worden. So rechne der Konzern nun u.a. mit einem EBITDA von rund 460 bis 610 (bisher: rund 300 bis 450; 2020: -251) Mio. Euro. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. EPS: -0,52 (alt: -1,84) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 2,92 (bisher: 2,36) Euro) erhöht. Auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells (u.a. Anhebung der Prognosen) habe er ein neues Kursziel von 59,00 (alt: 56,00) Euro für die Fraport-Aktie ermittelt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von unter 10% (zwölf Monate) stuft Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die Fraport-Aktie von "verkaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze Fraport-Aktie: