Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Reise-Chaos am BER: Rund ein Jahr nach Eröffnung sei der neue Flughafen der Hauptstadtregion am Wochenende erstmals völlig überlastet gewesen. Verärgerte und frustrierte Fluggäste hätten am Samstag zum Teil mehrere Stunden auf das Einchecken warten müssen oder sogar ihre Maschinen verpasst. Für ankommende Flieger hätten zudem immer wieder die mobilen Ausstiegstreppen gefehlt.Zu Beginn der Herbstferien in Berlin und Brandenburg seien allein am vergangenen Freitag nach Angaben eines Flughafensprechers erstmals in der Pandemie wieder rund 67.000 Passagiere über den BER gereist. Am Samstag seien es demnach 55.000 gewesen und am Sonntag 66.000. Vom Vorkrisen-Niveau seien solche Zahlen zwar noch weit entfernt. Für den Flughafen seien es in dieser Phase dennoch schon zu viele gewesen.Die Schuld dafür hätten alle Beteiligten am Montag beim jeweils anderen gesucht. So habe die Lufthansa auf fehlende Abfertigungskapazitäten hingewiesen. Die Fluggesellschaft habe beim Check-in die maximal mögliche Zahl von zwölf Schaltern geöffnet und zusätzliches Personal im Wartebereich eingesetzt, erkläre eine Unternehmenssprecherin. Derzeit sei der Check-in besonders aufwendig, weil wegen der Pandemie die meisten Reisenden dort Corona-Tests oder Impfnachweise vorlegen müssten, um ihre Reise antreten zu können.Die Lufthansa ziehe nun Konsequenzen aus dem Chaos-Samstag am BER und fordere Passagiere per Email auf, "mindestens 240 Minuten vor Abflug am Flughafen einzutreffen". Der Zeitpuffer von vier Stunden sei wegen "längeren Wartezeiten an den Check-in-Schaltern und an den Sicherheitskontrollen" erforderlich.Trotz rund 150 Neueinstellungen würden in der Abfertigung nach Fraport-Angaben nur rund 5.600 Menschen arbeiten - etwa 2.000 weniger als vor zwei Jahren. Erst in den Jahren 2025/2026 werde man wieder das alte Verkehrsniveau erreichen und damit auch die frühere Personalstärke, erwarte Fraport. Bis dahin arbeite der Flughafen mit Aushilfen aus anderen Bereichen und Sonderschichten.Der MDAX-Konzern komme mit den herausfordernden Verkehrsspitzen einigermaßen klar. Die Fraport-Aktie habe zuletzt zeitweise auf 62 Euro angezogen. Damit nähere sich der Kurs dem Zwischenhoch aus Juni, das die Aktie bei knapp 64 Euro markiert habe. Am Dienstag-Vormittag notiere das Papier bei 61,24 Euro.Das Analysehaus Stifel sei derweil zuversichtlich für die Fraport-Aktie und habe das Kursziel von 75 auf 80 Euro erhöht. Analyst Johannes Braun hebe seine operativen Ergebnisschätzungen für dieses Jahr deutlich an. Sein Rating laute "buy". (Mit Material von dpa-AFX)Die Lage in der Luftfahrt bessere sich allmählich und sorge auch bei Fraport wieder für mehr Einnahmen. Die Herausforderungen sich schnell wechselnder Reise-Bedingungen würden noch ein Bremsklotz bleiben. Für einen weiteren Aufschwung bedürfe es der Überwindung des Zwischenhochs bei 64 Euro.