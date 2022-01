Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (20.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport: Gute Nachrichten vom Frankfurter Flughafen - AktienanalyseDer Frankfurter Flughafen hat sich im vergangenen Jahr deutlich von seinem Corona-Tief erholt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe zur Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF).Dank der gestiegenen Reisenachfrage im Sommer und der Öffnung der USA im Herbst seien an Deutschlands größtem Flughafen im Gesamtjahr rund 24,8 Mio. Passagiere gezählt worden. Das seien zwar deutlich weniger als 2019 - damals seien an dem Airport fast 70,6 Mio. Fluggäste abgefertigt worden -, aber immerhin fast ein Drittel mehr als im ersten Corona-Jahr 2020, wie der Betreiberkonzern Fraport Anfang der Woche mitgeteilt habe.Aus Anlegersicht dabei beruhigend: Die Erholung habe sich Ende des Jahres beschleunigt fortgesetzt - trotz neuer Reisebeschränkungen wegen Omikron. Das Passagieraufkommen habe im Dezember laut Fraport 2,7 Mio. Fluggäste und damit gut dreimal so viel wie ein Jahr zuvor erreicht.Ebenfalls erfreulich: das Frachtaufkommen. Es habe 2021 infolge der Pandemie und ihrer Folgen um fast 19 Prozent auf den Rekordwert von rund 2,27 Mio. Tonnen zugelegt. Selbst im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 habe das einem Plus von 8,9 Prozent entsprochen - obwohl weiterhin Beilade-Kapazitäten auf Passagiermaschinen gefehlt hätten, wie Fraport-Chef Stefan Schulte angemerkt habe. "Das unterstreicht: Trotz der aktuellen Herausforderungen bleiben wir eines der führenden Fracht-Drehkreuze in Europa", so der Manager. Die Kurserholung der Aktie nach dem Omikron-Rücksetzer im November scheine also durchaus gerechtfertigt zu sein. (Ausgabe 2/2022)Börsenplätze Fraport-Aktie: