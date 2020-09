Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (08.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport habe zum letzten Mal wöchentliche Verkehrszahlen zum Flughafen Frankfurt veröffentlicht. Bis auf weiteres gebe es diese nur noch monatlich.Am Frankfurter Flughafen habe die Erholung des Passagierverkehrs in der Corona-Krise Anfang September einen weiteren Rückschlag erlitten. In der Woche vom 31. August bis 6. September habe der Fraport an Deutschlands größtem Flughafen 297.179 Passagiere gezählt und damit 80,7% weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche im Jahr 2019. Gegenüber der Vorwoche sei die Zahl um rund 22.000 Passagiere zurückgegangen.Die Zahl der Flugbewegungen sei nun im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 63,5% auf 4.067 Starts und Landungen gesunken. Gegenüber der Vorwoche sei das immerhin ein Anstieg um 150 Flugbewegungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei um 8,6% auf 36,462 Tonnen gefallen, nachdem der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich 11,6% betragen habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link