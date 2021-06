Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (10.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ihre Reisebeschränkungen lockern. Auch die USA hätten nun die Reisewarnung für ihre Staatsbürger für Ziele wie Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Davon würden Aktien aus dem Luftfahrt- und Tourismussektor profitieren. Nach den Vortagsgewinnen würden die Aktien von Lufthansa, MTU, Fraport und Co auch am Donnerstag weiter zulegen. Vom Flughafen-Betreiber kämen zudem nächste Woche wichtige Zahlen.Amerikanische Staatsbürger dürften wieder nach Deutschland und in Dutzende andere Länder reisen. Zuvor habe die höchste Reisewarnungs-Stufe vier gegolten, die noch für einige EU-Länder wie Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen aufrechterhalten worden sei. Noch halte sich die US-Regierung allerdings bedeckt, was die Wiederaufnahme des Reiseverkehrs über den Atlantik anbelange.Doch am Aktienmarkt hätten die Anleger bereits euphorisch reagiert. Hinter dem Kurssprung hätten neben den US-Lockerungen vor allem neue EU-Regeln gesteckt. Die Abgeordneten des Europaparlaments hätten die Details für ein EU-weites Covid-19-Zertifikat gebilligt, das Reisen in der EU vereinfachen solle. Die Zustimmung der Mitgliedsstaaten gelte als Formalie.Papiere wie Fraport, Lufthansa, MTU Aero Engines und TUI hätten am Mittwoch europaweit zu den Favoriten gehört. Die Fraport-Aktie habe bei 62,42 Euro das höchste Niveau seit Ende Februar 2020 zu Beginn der Corona-Krise markiert. Am Donnerstag-Morgen hätten die Papiere nochmals leicht angezogen.Auch die Schweizer Großbank UBS sei "neutral" für Fraport gestimmt, habe aber das Kursziel von 58 auf 63 Euro angehoben. Das neue Ziel für Fraport resultiere aus dem Effekt von Kostensenkungen, so Analyst Cristian Nedelcu.Am kommenden Montag, 14. Juni, werde Fraport neue Verkehrszahlen veröffentlichen. Im Mai dürften auf jeden Fall mehr Passagiere als im April befördert worden sein. Das Ausmaß des Zuwachses werde die Börse bewegen.Die Fraport-Aktie zeige sich angesichts der Lockerungen von Reisebeschränkungen weiterhin im Aufwärtstrend. Charttechnisch sei der Weg aufwärts frei. Ein erstes Ziel dürfte das Gap bei 68,34 Euro aus Februar 2020 sein. "Der Aktionär" hat in Ausgabe 23/21 für Anleger mit längerem Atem ein Kursziel von 80 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka. (Analyse vom 10.06.2021)