Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (19.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport: Aktie mächtig unter die Räder gekommen - ist das Schlimmste vorbei? - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise werde nach Einschätzung von Branchenexperten zu einer riesigen Pleitewelle in der internationalen Luftverkehrswirtschaft führen. Ende Mai dürften die meisten Airlines der Welt zahlungsunfähig sein, schreibe die Beratungsgesellschaft Capa. Die Folgen des Coronavirus und die vielfältigen Reiseeinschränkungen durch die nationalen Regierungen hätten bereits jetzt zahlreiche Gesellschaften in die technische Insolvenz getrieben. Auch für Fraport habe die drastische Ausdünnung des Flugbetriebs in Folge der Corona-Pandemie dramatische Auswirkungen."Nach mehreren Jahren mit starkem Wachstum befindet sich die Luftfahrt derzeit in einer schweren Krise, deren Ende wir noch nicht absehen können", so Chef Stefan Schulte. In der ersten Märzwoche seien 30 Prozent weniger Fluggäste gezählt worden. Die starken Verkehrsrückgänge dürften sich in den nächsten Wochen und Monaten in unabsehbarem Ausmaß fortsetzen. "Daher können wir aktuell keinen konkreten Ausblick für das Gesamtjahr geben." Es gelte jetzt, die Personalkosten so schnell und so sozialverträglich wie möglich zu reduzieren.Die Aktie von Fraport habe daher mit einem Minus von fast 60 Prozent seit Jahresbeginn zu den größten Verlierern im MDAX gehört. Viel tiefer dürfte es Analysten zufolge nun aber nicht mehr gehen. "Bei den Logistikunternehmen ist bereits sehr viel eingepreist, was die Coronavirus-Krise betrifft", meine etwa Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. (Ausgabe 11/2020)Börsenplätze Fraport-Aktie: