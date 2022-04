Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 7. März wurde die Liste der zugelassenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen veröffentlicht, so die Analysten der DekaBank.Ein in Frankreich beispielloser Reformturbo direkt nach dem Start seiner Präsidentschaft habe zu den stärksten sozialen Unruhen seit Jahrzehnten geführt und zum Absturz von Macron in den Umfragen. Ein vollständiger Reformstopp, viel Geld, geschickte Politikmaßnahmen und die Fehler seiner Gegner hätten Macron aber dann in eine Position gebracht, auch nach den Wahlen im April noch Präsident zu sein.Die fortgeschrittene Erosion der bürgerlichen Mitte in Frankreich erhöhe im Vergleich zu den Wahlen 2017 die politische Unfallgefahr für Macron. Sollten sich im notwendigen zweiten Wahlgang die bürgerlich-konservative Partei oder die Kommunisten einem Block aus Rechtspopulisten und Rechtsextremen anschließen, könnte Macron sein Ziel doch noch verfehlen. Im zweiten Wahlgang am 24. April werde Macron vermutlich erneut auf die rechtspopulistische Politikerin Marine Le Pen treffen. (07.04.2022/ac/a/m)