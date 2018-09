Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (13.09.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Die Zahlen der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) für das erste Halbjahr 2018 seien deutlich durch die Stärke des Euro vor allem zum US-Dollar belastet gewesen. Bereinigt um Währungseffekte sowie die - allerdings noch moderaten - Einmalaufwendungen für das ACT-Projekt JUMP hätten sich Umsatz und EBITDA zwar durchaus positiv entwickelt. Die letztlich berichteten Kennzahlen seien aber recht verhalten ausgefallen. Zudem sei bei Betrachtung des kräftig gesteigerten Periodenergebnisses zu berücksichtigen, dass der Großteil der geplanten JUMP-Aufwendungen erst in der zweiten Jahreshälfte anfalle.Ab 2019 sollten sich die Maßnahmen dann aber zunehmend in deutlichen Profitabilitätssteigerungen niederschlagen. Gleichwohl erachte Nielsen die mittelfristigen Unternehmensziele momentan weiterhin als sehr ambitioniert. Zudem bleibe die - nicht in der Guidance berücksichtigte - Wechselkursentwicklung des Euro insbesondere zum US-Dollar ein Unsicherheitsfaktor.Im traditionellen Kerngeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen sei der Konzern aufgrund seiner starken Marktstellung und hohen Markenbekanntheit sehr gut positioniert. Und mit der jüngst vermeldeten Akquisition eines Online-Händlers für Frankiermaschinenzubehör in den USA sowie fortwährenden Investitionen wie z. B. aktuell in die nächste Generation der erfolgreichen PostBase-Frankiermaschinen, die im ersten Quartal 2019 auf den Markt gebracht werden solle, baue FP die eigene Marktstellung stetig weiter aus.Darüber hinaus wolle die Gesellschaft im Rahmen eines tiefgreifenden Transformationsprozesses die momentan noch geringen Umsatzbeiträge aus neuen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen bis zum Jahr 2020 auf rund 30 Mio. Euro ausweiten. Hier sehe der Analyst vor allem im Bereich der sich zunehmenden Interesses erfreuenden digitalen Signaturlösung FP Sign sowie bei Anwendungen im Wachstumsmarkt Internet of Things (IoT) noch erhebliches Potenzial. Als positiv bewerte der Analyst in diesem Zusammengang auch die Akquisition von Tixi.com. Hierdurch eröffne sich FP der Zugang zu neuen Märkten und Einsatzmöglichkeiten für die Verschlüsselungslösung FP Secure Gateway, die derzeit den höchsten Sicherheitsstandard der Branche biete.Auf Basis der leicht angepassten Schätzungen des Analysten betrage das 2019er-KGV der Francotyp-Postalia-Aktie derzeit lediglich 9,5. Und die erwartete Dividendenrendite von aktuell 2,1 Prozent könnte für 2019 auf 4,2 Prozent steigen.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel von 4,40 Euro und stuft die Francotyp-Postalia-Aktie unverändert vor allem für den längerfristig orientierten Investor als Kauf ein. (Analyse vom 13.09.2018)