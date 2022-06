5. Der Verfasser oder andere Mitarbeiter von GSC Research halten unmittelbar Aktien der Gesellschaft oder darauf bezogene Derivate (Gegenwert >500 Euro).



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) ist in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Frankiermaschinen und dem Vertrieb von Kuvertiermaschinen tätig. Sie hat sich dabei fast ausschließlich auf Kunden mit geringem und mittlerem Postaufkommen spezialisiert. Ein wichtiger Bestandteil des Produktgeschäftes von Francotyp-Postalia ist ferner das After-Sales-Geschäft, welches im Wesentlichen aus dem Teleportogeschäft (elektronische Ladung des Briefportos in die Frankiermaschinen), dem Verkauf von Verbrauchsmaterialien sowie dem Kundendienst- und Ersatzteil- und Klischeegeschäft (Bereitstellung von individuellen Logos oder Schriftzügen zum Aufdruck neben der Frankierung) besteht. Mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Schweden und Singapur ist das Unternehmen in allen wichtigen Weltmärkten vertreten. (02.06.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin zu kaufen.In das laufende Geschäftsjahr 2022 sei die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) mit einem starken ersten Quartal gestartet. Zwar habe die Gesellschaft dabei auch von einigen positiven Sondereffekten profitiert, aber auch unter Herausrechnung dieser Faktoren sei die Entwicklung durchaus erfreulich verlaufen. Neben der Entspannung an der Corona-Front habe dies vor allem daraus resultiert, dass das im Frühjahr 2021 vorgestellte Transformationsprogramm FUTURE@ FP inzwischen sowohl auf der Umsatzseite als auch bei der Profitabilität immer deutlicher seine Wirkung entfalte.Auch in diesem Jahr würden zwar nochmals nennenswerte Einmalbelastungen insbesondere aus der Implementierung eines konzernweit einheitlichen ERP/CRM-Systems sowie der Integration der Ende März übernommenen Azolver-Gesellschaften anfallen.Dennoch würden die Erfolge von FUTURE@FP und der damit einhergehende fortschreitende Wandel des Unternehmens zu einem nachhaltig profitablen internationalen Technologiekonzern bereits jetzt immer deutlicher sichtbar. Daher seien die Aktienanalysten von GSC Research unverändert positiv gestimmt für die weiteren Zukunftsaussichten der Gesellschaft mit ihrem robusten und cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse von aktuell 71 Prozent.Nachdem bereits in 2021 der zweimal erhöhte Unternehmensausblick letztlich sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig noch habe übertroffen werden können, erscheine den Aktienanalysten von GSC Research auch die trotz des starken Jahresauftakts unveränderte Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr inzwischen recht konservativ. Daher hätten die Aktienanalysten von GSC Research ihre Schätzungen für 2022 nunmehr leicht oberhalb der Prognosekorridore der Gesellschaft angesetzt und auch für die Folgejahre angehoben.Auf Basis ihrer erhöhten Schätzungen würden die Aktienanalysten von GSC Research ihr Kursziel für das Papier nunmehr erneut deutlich von 5,50 auf 6,20 Euro heraufsetzen. Auf dieser Grundlage biete der Anteilschein aktuell immer noch ein stattliches Kurspotenzial von mehr als 90 Prozent.Daher bekräftigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Empfehlung, die Aktie des Berliner Traditionsunternehmens Francotyp-Postalia, das 2023 sein 100. Firmenjubiläum begehen wird, auf dem seines Erachtens immer noch sehr günstigen Niveau zu kaufen. (Analyse vom 02.06.2022)Mögliche Interessenkonflikte:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.