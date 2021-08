Tradegate-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

136,35 Euro +0,33% (04.08.2021, 19:31)



TSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

202,43 CAD +0,16% (04.08.2021, 19:44)



ISIN Franco-Nevada-Aktie:

CA3518581051



WKN Franco-Nevada-Aktie:

A0M8PX



Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie Deutschland:

3FO



NYSE-Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie:

FNV



Kurzprofil Franco-Nevada Corp.:



Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) ist ein auf Gold-fokussiertes Royalty und Streaming Unternehmen. Zudem bestehen Interessen an Metallen der Platingruppe. Der Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Franco-Nevada-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Bergbauunternehmens Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) unter die Lupe.Die Franco-Nevada-Aktie ziehe einsam ihre Kreise an der Spitze der Goldbranche. Das Papier des kanadischen Konzerns habe eine sehr schöne V-förmige Erholung hingelegt. Die Franco-Nevada-Aktie sei jetzt in Richtung Allzeithoch unterwegs, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.08.2021)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.