NYSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

71,81 USD -5,11% (20.03.2019, 15:58)



ISIN Franco-Nevada-Aktie:

CA3518581051



WKN Franco-Nevada-Aktie:

A0M8PX



Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie Deutschland:

3FO



NYSE-Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie:

FNV



Kurzprofil Franco-Nevada Corp.:



Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) ist ein auf Gold-fokussiertes Royalty und Streaming Unternehmen. Zudem bestehen Interessen an Metallen der Platingruppe. Der Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada. (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Franco-Nevada-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streaming-Unternehmens Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns knicke heute ein. Der Grund: Der Markt zeige sich enttäuscht über die Zahlen für das vierte Quartal 2018. Die Franco-Nevada-Aktie sei mit einem KGV von rund 60 kein Schnäppchen. Bei diesen KGVs würden Enttäuschungen erfahrungsgemäß mit einem höheren Abschlag bestraft. Franco-Nevada sei aber optisch immer teuer gewesen. Das relativ krisensichere Geschäftsmodell mit Streaming-Verträgen und Royalty-Einnahmen habe zu der höheren Bewertung geführt. Rücksetzer in den Bereich von 68 bis 70 USD könnten für langfristig orientierte Anleger zum Aufbau einer Position genutzt werden. In den kommenden Jahren dürften die Einnahmen bei Franco-Nevada weiter steigen, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link TSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:95,74 CAD -5,11% (20.03.2019, 15:58)Tradegate-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:62,63 Euro +0,13% (20.03.2019, 15:39)