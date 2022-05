Bei Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) seien an der Wall Street dunkle Wolken aufgezogen. Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk habe seine USD 44 Mrd. schwere Übernahme auf Eis gelegt und die Unterbrechung des Kaufprozesses mit noch fehlenden Informationen zur Zahl der Spam- und Falschkonten bei dem Kurznachrichtendienst begründet. Twitters Aktien seien um 7% abgerutscht, während jene von Tesla um rund 6% hätten zulegen können. Elon Musk sei aber gemäß eigener Aussage weiter an der Übernahme Twitter interessiert. Ein Schelm also, wer denke, der gleichsam geniale wie wahnwitzige Musk würde lediglich den Kaufpreis drücken wollen



Kräftige Kurserholungen hätten am Freitag vor allem die Aktien der in den vergangenen Wochen stark gefallenen Halbleiterhersteller erlebt. So seien die Papiere von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) jeweils um mehr als 9% angezogen. Im Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten mit Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ebenfalls Tech-Titel zu den größten Gewinnern des Tages gezählt.



Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) seien zwischenzeitlich mit mehr als sechs Prozent Plus an die Spitze des Dow gegangen. Am Schluss habe das Plus aber "nur" noch 3,3% betragen. Es liege angeblich ein Bericht vor, demzufolge die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA die von Boeing eingereichten Dokumente für eine Wiederaufnahme der Auslieferungen des Dreamliners 787 als unzureichend bezeichne. (16.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien des finnischen Energiekonzerns Fortum (ISIN: FI0009007132, WKN: 916660, Ticker-Symbol: FOT) stiegen um rund elf Prozent an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für den geplanten Verkauf seiner Russland-Geschäfte dürften mehrere Interessenten aus der russischen Energiewirtschaft parat stehen, darunter Töchter von Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, NASDAQ OTC-Symbol: OGZPY) und Inter RAO. Auch das russische Stromerzeugungsgeschäft seiner deutschen Tochter Uniper (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) wolle Fortum abstoßen. Die Aktien von Uniper hätten in der Folge 10,7% zugelegt.