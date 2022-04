Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung von antikörperbasierten COVID-19 Wirkstoffen. (21.04.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon: Lukrativer Deal abgeschlossen - AktienanalyseFormycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist als Entwickler von Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars, auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen fokussiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Dabei werde die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen abgedeckt. Nun sei Athos, das Family Office der Brüder und Hexa-lGründer Andreas und Thomas Strüngmann, bei Formycon eingestiegen. Dabei sollten die Entwicklungsaktivitäten im Bereich Biosimilars zusammengeführt werden, wobei Formycon die Rechte an zwei Biosimilar-Kandidaten und die operative Entwicklungseinheit Bioeq übernehme.Der Wert der von der Formycon zu erbringenden Gegenleistungen belaufe sich auf ein kumuliertes Volumen von circa 650 Mio. Euro zum Vollzugstag basierend auf gemeinsam ermittelten und gutachterlich bestätigten Fair-Value-Konditionen. In deren Rahmen werde die Formycon-Aktie mit 83,41 Euro bewertet - gut 29 Prozent mehr als der aktuelle Aktienkurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link