ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler qualitativ hochwertiger biopharmazeutischer Arzneimittel, insbesondere Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung biopharmazeutischer Arzneimittel, arbeitet das Unternehmen zudem an der Entwicklung von antikörperbasierten COVID-19 Wirkstoffen. (10.11.2021/ac/a/nw)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Die von Formycon zu 9M/2021 kommunizierten Finanzdaten hätten sich gerade erlösseitig weitgehend mit den Analysten-Erwartungen gedeckt. Der Kostenanstieg gegenüber dem Vorjahr wiederum sei flacher ausgefallen als von dem Analysten zuletzt antizipiert. Grundsätzlich bilde die Ergebnisverlaufskurve 2021 angezogene Entwicklungskosten der Biosimilar-Kandidaten sowie des Covid-19-Medikaments FYB207 ab. Allerdings sei der Anstieg der Aufwendungen dann in Q3 weit weniger ausgeprägt gewesen als noch in Q2.Zu den Umsatzerlösen von EUR 29,1 Mio. (Vj.: EUR 23,5 Mio.) seien in Q3 ca. EUR 8,7 Mio. beigetragen worden (Q3/2020: ca. EUR 6,9 Mio.). Das operative Ergebnis nach neun Monaten sei mit EUR -10,6 Mio. angegeben worden (Vj.: EUR -2,7 Mio.), eine Veränderung von lediglich EUR - 0,4 Mio. gegenüber der Profitabilitätskennzahl nach sechs Monaten (zum Vergleich: operatives Ergebnis in Q3/2020 bei EUR -1,3 Mio.). Erstmals seien darin Erträge aus Fördermitteln des Freistaats Bayern für den SARS-Cov-2-Blocker FYB207 enthalten. EUR 1,5 Mio. seien entsprechend in Q3 verbucht worden. Insgesamt seien Formycon bis zu EUR 12,7 Mio. im Rahmen der Bayerischen Therapiestrategie bewilligt worden.Unter Einbeziehung kurzfristiger Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (sowie sonstiger Vermögensgegenstände) von EUR 7,4 Mio. habe sich die Liquidität zum 30. September auf EUR 33,7 Mio. (per 30. Juni: EUR 42,2 Mio., per Ultimo 2020: EUR 49,3 Mio.) belaufen. Die Mittelabflüsse hätten den Unternehmensplanungen entsprochen.Höhere Entwicklungsaufwendungen würden die Ergebnisentwicklung 2021 prägen. Gleichwohl habe sich der Verlustbeitrag des Q3 in engen Grenzen gehalten, und der Analyst sehe die Kostenkurve dieses Jahr nunmehr wieder etwas flacher verlaufen als im Rahmen seiner vorangegangenen Prognose. Das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2021 schätze er nunmehr auf EUR -14,7 Mio. (zuvor: EUR -22,0 Mio.). Indem die Wiedereinreichung der Zulassungsunterlagen von FYB201 bei der FDA abgehakt sei, habe Formycon die für 2021 wichtigste Etappe der Projektperformance genommen. Der Beginn der klinischen Phase des Covid-19-Medikaments FYB207 werde für das erste Halbjahr 2022 avisiert.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Formycon-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die Analysten würden diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link