Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

35,80 EUR -3,24% (20.10.2020, 17:16)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

35,80 EUR -2,19% (20.10.2020, 17:29)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (20.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) unter die Lupe.Der Finanzvorstand von Formycom habe sich in einem Interview mit dem "Aktionär" sehr optimistisch gezeigt. Dank der im Zuge einer Barkapitalerhöhung gewonnenen frischen liquiden Mitteln komme das Dortmunder Biopharma-Unternehmen auf eine neue Stufe. Damit könne man mehr an Erlösen bei den bestimmten Wirkstoff-Kandidaten im Haus behalten. Charttechnisch betrachtet sei die Formycon-Aktie zuletzt nach oben ausgebrochen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.10.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Formycon-Aktie: