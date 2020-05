Börsenplätze Formycon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

24,90 EUR +5,51% (06.05.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

25,10 EUR +5,91% (06.05.2020, 15:44)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018) (06.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der NORD LB:Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Biopharma-Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Am 18. Mai werde das bayerische Unternehmen den Geschäftsbericht für 2019 vorlegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Von der Bilanz sollte das Signal ausgehen, dass Formycon auch für längere Wegstrecken mit komfortabler finanzieller Reichweite ausgestattet sei. Im Hinblick auf den Zulassungsprozess von FYB201 für die Indikation feuchte AMD (Gefäßerkrankung des Auges) sowie alle anderen Indikationen des Referenzproduktes (Handelsname: Lucentis) bestehe aus Sicht von Drebing kein Risiko, dass Covid-19 die Datenerhebung verlangsame oder dass auf Seiten der US-Zulassungsbehörde FDA eingeschränkte Kapazität zur Verfügung stehen werde. Formycon könne eine tatsächlich relevante Rolle bei der Entwicklung antikörperbasierter Medikamente zur Therapie von und zur Prophylaxe gegen Covid-19 einnehmen. Das im Hinblick auf komplexe, proteinbasierte Moleküle vorgehaltene Know-how, die technische Kapazität zum Screening aussichtsreicher Moleküle sowie die Einbindung in ein wissenschaftliches und industrielles Netzwerk von Rang würden einen Ausgangspunkt bilden, von dem aus im zweiten Halbjahr ein interessanter und bewertungstechnisch relevanter Newsflow erwachsen könnte.Oliver Drebing, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel 38 Euro und leitet für die im Börsensegment Scale notierte Formycon-Aktie weiterhin das Anlageurteil "kaufen" ab. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der SRH AlsterResearch AG nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Formycon AG: 2e Die SRH AlsterResearch AG oder eine Tochtergesellschaft hat eine Vereinbarung mit dem Emittenten über Analyseerstellung.