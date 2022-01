Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ford-Aktie sei in den vergangenen sechs Monaten um 67 Prozent gestiegen. Auch heute stünden vor dem Aktienkurs grüne Vorzeichen und die Marktkapitalisierung klettere damit zum ersten Mal über die 100-Milliarden-Dollar-Marke. Ursächlich dafür sei der anhaltende positive Newsflow beim US-Autohersteller.Zum einen habe die Deutsche Bank das Kursziel für Ford um sechs Dollar auf 24 Dollar erhöht. Das "hold"-Rating sei zugleich bestätigt worden.Zum anderen habe Ford jüngst mitgeteilt, dass man die Produktion des neuen Elektro-Pickups F-150 Lightning drastisch ausweitet - und zwar auf 150.000 Einheiten, da bereits über 200.000 Vorbestellungen vorlägen. Der Pickup Truck werde im Frühjahr in begrenzter Stückzahl in den Verkauf gehen. Hintergrund: Dieser "Elektro-Schwenk" sei Teil des Turnaround-Plans von Unternehmens-Boss Jim Farley, der das Ruder im Oktober 2020 übernommen habe.Ford sei gut auf Kurs und die stärkere Positionierung im Elektroauto-Segment komme bei den Anlegern gut.Investierte Anleger können die Gewinne laufen lassen, zumal das Chartbild sehr positiv aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Ford Motor-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link