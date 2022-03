Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. (14.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Autobauers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Der US-Autokonzern Ford wolle seine Ambitionen als Elektroautobauer weiter ausbauen und investiere eine weitere Milliarde in den Standort Köln. Zudem solle in der Türkei eine Gigafactory zur Herstellung von Batterien entstehen. Die Aktie sei derweil auf einem interessanten Niveau angekommen.Ford habe den Trend zu E-Autos lange Zeit verschlafen, ehe man vergangenen Herbst große Investitionen in die Elektrifizierung verkündet habe. Davon profitiere nun auch der deutsche Standort Köln, bei dem zusätzlich zu der schon angekündigten Investition von einer Milliarde Dollar jetzt eine weitere hinzukomme. Hier solle ab 2023 beziehungsweise 2024 jeweils ein neues Elektromodell gebaut werden und somit eine Stückzahl von circa 200.000 PKW pro Jahr erreicht werden. Der Antrieb und die Batteriezellen hierfür sollten zunächst von VW kommen.Auch in der Türkei habe der Konzern große Pläne und wolle gemeinsam mit Partnern in der Nähe von Ankara eine Batteriefabrik für seine Nutzfahrzeuge zu bauen. Von dort aus sollten jährlich 700.000 Batterien hergestellt werden. Die Nutzfahrzeuge würden etwa ein Drittel der verkauften Fahrzeuge in Europa ausmachen.Ford mache inzwischen vieles richtig und die Aktie habe nach dem Hoch zu Jahresbeginn nun wieder ein interessantes Niveau erreicht. Charttechnisch leiste die 200-Tage-Linie Unterstützung.Das Papier können sich Anleger somit als Alternative zu Volkswagen oder Mercedes ins Depot legen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link