Börsenplätze Ford Motor-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

4,5905 EUR +5,76% (08.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

4,623 EUR +7,15% (08.04.2020, 21:28)



NYSE-Aktienkurs Ford Motor-Aktie:

4,99 USD +5,94% (08.04.2020, 21:36)



ISIN Ford Motor-Aktie:

US3453708600



WKN Ford Motor-Aktie:

502391



Ticker-Symbol Ford Motor-Aktie:

FMC1



NYSE-Symbol Ford Motor-Aktie:

F



Kurzprofil Ford Motor Company:



Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) ist einer der weltweit führenden Automobilhersteller. Die Gesellschaft entwirft, plant, produziert und vertreibt eine breite Palette an Fahrzeugen unter den bekannten Marken Ford und Lincoln. Weltweit beliebte Modelle im Segment Kleinwagen sind der Ford Focus und der Ford Fiesta. Insbesondere in den USA beliebt ist im Segment Trucks die F-Serie. (08.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ford Motor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobil-Herstellers Ford Motor Company (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Ticker-Symbol: FMC1, NYSE-Symbol: F) unter die Lupe.Wie die deutschen Automobilwerte sei auch die Aktie des US-Autobauers Ford im Zuge des globalen Börsencrashs deutlich gefallen. Grund für den Kurseinbruch der Ford-Papiere sei jedoch nicht nur die Corona-Krise. Das Unternehmen kämpfe seit längerem an mehreren Fronten.Zum einen müsse der Konzern den Drive zur Elektromobilität bewältigen, zum anderen seien die Absatzzahlen seit Jahren rückläufig. Während Ford im Jahr 2015 weltweit noch 6,6 Millionen Fahrzeuge verkauft habe, seien es im vergangenen Jahr nur noch 5,4 Millionen Autos gewesen. Lediglich im Jahr 2009 habe der Absatz mit 4,9 Millionen PKW noch tiefer gelegen.Allerdings seien die Auswirkungen des Corona-Virus auf den globalen Automobilabsatz in diesem Jahr noch immer nicht absehbar, 2020 könnte daher einen neuen negativ Rekord bei den Absatzzahlen von Ford aufstellen.Während Ford im Jahr 2015 noch einen Nettogewinn vor Steuern von 10,1 Milliarden Dollar erwirtschaftet habe, habe 2019 ein Verlust vor Steuern von 640 Millionen Dollar unter dem Strich gestanden.Seit Anfang 2014 befänden sich die Papiere im Sinkflug, der Börsencrash habe diesen dramatisch beschleunigt. Gegenüber dem Eröffnungskurs zu Jahresbeginn habe die Aktie inzwischen rund die Hälfte ihres Werts verloren und notiere derzeit knapp unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 5 Dollar. Könne diese zurückerobert werden, könnte die Ford Motor-Aktie einen Erholungsversuch bis zum horizontalen Widerstand bei 7,50 Dollar starten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link