Kurzprofil Forbo:



Forbo (ISIN: CH0003541510, WKN: 871047, Ticker-Symbol: FOZN, SIX Swiss Ex: FORN, Nasdaq OTC-Symbol: FBOHF) ist ein weltweit tätiger Hersteller von Bodenbelägen und Industriespezialitäten, wie beispielsweise verschiedene Klebstoffe oder Transport- und Antriebsbänder. Mit einem breiten Produktportfolio und eingeführten Markennamen wie z.B. Novilon belegt die Forbo Unternehmensgruppe führende Positionen auf dem Weltmarkt. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der umweltfreundliche und in verschiedenen Designs erhältliche Bodenbelag Linoleum. Hier zählt Forbo zu den führenden Unternehmen weltweit. (07.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Forbo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Forbo-Aktie (ISIN: CH0003541510, WKN: 871047, Ticker-Symbol: FOZN, SIX Swiss Ex: FORN, Nasdaq OTC-Symbol: FBOHF).GJ16-EBIT 2% über den Erwartungen: Obwohl der Anstieg des organischen Wachstums mit 3,4% etwas schwächer als erwartet und der Umsatz entsprechend geringer ausgefallen sei, habe Forbo im Geschäftsjahr 2016 einen zweistelligen EBIT-Zuwachs erzielt und daher die Analystenprognose um 1,6% und den Konsens um 2,2% übertroffen. Angetrieben worden sei diese Entwicklung vor allem durch die starke Leistung in der Sparte Flooring Systems, die eine ausgezeichnete EBIT-Marge von 15,0% (+110 Bp im Jahresvergleich) erreicht habe, während die EBIT-Marge von Movement Systems stabil bei 12,3% verharrt habe. Starker EPS-Anstieg um 20% im Jahresvergleich.Starke Cashflowgenerierung: Der operative Cashflow sei um 18,2% auf CHF 167 Mio. hochgeschnellt, die Investitionen seien stabil geblieben. Infolgedessen sei der Nettobarbestand von Forbo auf CHF 209 Mio. gestiegen und habe damit 8,3% über der Analystenprognose und 15,7% über dem Konsens gelegen.Zweistelliger Dividendenanstieg und neuer Aktienrückkauf: Forbo schlage eine Dividende je Aktie von CHF 19,00 (+11,8% im Jahresvergleich) vor. Dies entspreche der Analystenprognose, liege aber über dem Konsens von CHF 18,50. Weiter schlage Forbo den Rückkauf von bis zu 10% ihres Aktienkapitals über einen Zeitraum von drei Jahren vor.Forbo habe erneut die Prognose übertroffen und setze seine aktionärsfreundliche Strategie weiterhin um, indem Barmittelüberschüsse an die Aktionäre zurückgeführt würden.Trotzdem bleibt die Bewertung attraktiv und Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "buy"-Rating für die Forbo-Aktie. Das Kursziel von 1.500 CHF werde überprüft. (Analyse von 07.03.2017)Börsenplätze Forbo-Aktie: