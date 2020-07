Bonn (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Ergebnisse einer monatlichen Befragung von Fondsmanagern zeigen, dass Anlageprofis ihre Einschätzung der Märkte im letzten Monat kaum geändert haben und die Hausse skeptisch beäugen, so die Analysten von Postbank Research.



Weiterhin würden sie US-Aktien, Anleihen, Gesundheits- und Technologieaktien über und halten überdurchschnittliche Barmittelbestände gewichten. Zudem würden sie britische Aktien sowie zyklische Sektoren wie Banken, Energie- und Industriekonzerne meiden. Als größtes Marktrisiko würden Anlageprofis die Ausbreitung des Coronavirus nennen. Entsprechend erwarte man deutliche Zuflüsse in Aktien, sollte das Virus in den USA ohne erneute Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen eingedämmt oder sogar in absehbarer Zeit ein Impfstoff gefunden werden. In diesem Szenario dürften Investmentprofis hoch bewerteten Sektoren den Rücken kehren und stattdessen zyklischere Titel mit mehr Aufholpotenzial kaufen. (16.07.2020/ac/a/m)



