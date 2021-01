Innovationen und neue Technologien: COVID-19 habe hier wie ein Katalysator gewirkt. Dezentrales Arbeiten sei zur Norm geworden. Das habe eine größere Nachfrage nach Technologie und innovativen Lösungen von Telekonferenzen bis hin zum Zugang zu Cloud Computing ausgelöst. Auch Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data würden zunehmend als wesentliche Instrumente zur Lösung wichtiger wirtschaftlicher, demografischer und gesellschaftlicher Fragen gesehen. So könnte etwa in der Telemedizin der verstärkte Einsatz neuer Technologien, wie KI, dazu führen, ganz neue Heilmethoden und andere Innovationen zu entwickeln.



Wind- und Solarenergie sowie Biokraftstoffe hätten heute einen festen Platz im Energiemix. Der Sektor habe aber noch enormes Wachstumspotenzial, etwa durch verbesserte Brennstoffzellen und Batterietechnologien. Der Trend zur dezentralen Energieerzeugung schaffe neue Möglichkeiten in der Energieinfrastruktur, während die Digitalisierung dazu beitrage, die Energieeffizienz in der Industrie, in Gebäuden und Haushalten zu verbessern.



"Im Kampf gegen den Klimawandel sehen wir vor allem grünen Wasserstoff als Schlüsseltechnologie. Weltweit werden Kohlenstoff-Preisregelungen erforderlich sein, um Wasserstoff kommerziell nutzbar zu machen - zunächst als Rohstoff, dann als Alternative zu Erdgas und Benzin", erkläre Ambachtsheer. Das bedeute den Aufbau einer komplett neuen Industrie, der über mehrere Jahrzehnte hinweg hohe Investitionen erfordere. "Von der Größenordnung dürfte dies etwa mit der Verbreitung der Solar- und Windenergie vergleichbar sein - und verspricht ebenso viele attraktive Investmentchancen", ergänze die Nachhaltigkeits-Expertin.



Im Jahr 2020 hätten sich ESG-orientierte Aktienindices zum ersten Mal einem Bärenmarkt stellen müssen - und sich behaupten können. Bereits in den vergangenen drei Jahren hätten sich die Benchmarks MSCI World Socially Responsible Index und MSCI World ESG Equity Index besser entwickelt als die traditionellen globalen Aktienindices. "Eine solide ESG-Performance trägt nachweislich zu langfristigen, nachhaltigen Renditen bei, was sie zu einem wesentlichen Aspekt bei der Wertpapierauswahl macht. Bei BNP Paribas Asset Management ist sie der Eckpfeiler unserer Anlage-Philosophie", erläutere Ambachtsheer.



"Die gegenwärtige Krise erinnert uns daran, dass Anleger Investitionen auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum hin ausrichten müssen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, weil der typische Investitionszyklus von drei bis fünf Jahren eben nicht dem Zeitraum entspricht, der für die Umstellung auf grünen Wasserstoff, die Verwirklichung der E-Mobilität, die Entwicklung von Naturkapitalbeständen, wie sauberes Wasser und fruchtbarer Boden, oder den Aufbau einer grünen Infrastruktur erforderlich ist."



Auch aus China würden neue Impulse für nachhaltige Investments kommen. Das Land wolle bis 2060 CO2-neutral werden. Sollte der nächste Fünf-Jahres-Plan, der im März 2021 verabschiedet werde, konkrete Maßnahmen zur Verringerung der Abhängigkeit von Kohlestrom beinhalten, werde das viel frisches Kapital in erneuerbare Energien lenken. Insgesamt dürfte die Volkswirtschaft mit ihren 1,4 Milliarden Menschen Anlegern interessante Chancen bieten.



Dennoch sei China in den Portfolios vieler Investoren untergewichtet. Nach der Pandemie sollten Anleger eine gezielte Allokation in chinesische Anlagen in Erwägung ziehen. Die Stärke des Renminbi im Jahr 2020 spiegele auch die Zuflüsse ausländischen Vermögens in den chinesischen Kapitalmarkt wider. Die Rendite chinesischer Staatsanleihen liege derzeit bei etwa drei Prozent - und damit deutlich höher als in vielen entwickelten Volkswirtschaften. 2020 wuchs die chinesische Wirtschaft um fast fünf Prozent, ohne dass die Behörden die Zinssätze drücken oder die Staatsverschuldung durch Konjunkturpakete drastisch erhöhen mussten, so die Experten von BNP Paribas Asset Management. Auch 2021 werde China wohl die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt bleiben, deren Aktienmarkt den Anlegern zahlreiche hochinnovative Unternehmen biete. Diese Potenzialträger wolle BNP Paribas Asset Management für seine Kunden ausfindig machen: "Wir glauben, dass es keinen Ersatz für high-conviction Anlagestrategien gibt, die auf akribischer Recherche der Fundamentaldaten beruhen, wenn wir den Anlegern konsequent solide Renditen liefern wollen", sei Morris sich sicher. (05.01.2021/ac/a/m)







