Ungeachtet der Unwägbarkeiten im Angesicht der Corona-Krise seien die Preise zahlreicher Assets beträchtlich gestiegen. Der Bitcoin-Preis sei binnen der letzten zwölf Monate um 512,6 Prozent nach oben geklettert, und auch der DAX habe etwa 43 Prozent an Notierung zugelegt. Mitverantwortlich hierfür: die Generation Investor.



Bei denjenigen, die im Vorjahr zum allerersten Mal investiert hätten, seien 75 Prozent optimistisch, was die Kursentwicklung der US-Aktien anbelange. Bei den alteingesessenen Investoren seien es lediglich 63 Prozent.



Die Bundesbürger seien zwar immer geneigter, ihr Geld an der Börse anzulegen, dass es dennoch nach wie vor eine große Sparbuch-Affinität gebe. Die 16 bis 24-Jährigen würden, so sie denn 5.000 Euro zur zusätzlichen freien Verfügung hätten, knapp 2.000 Euro dort parken, und rund 820 Euro in Aktien, ETFs oder Fonds anlegen. Bürger über 45 Jahre seien im Mittel sogar geneigter, mehr in die Börse zu investieren. (28.04.2021/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - 15 Prozent aller Anleger in Deutschland haben im vergangenen Jahr erstmals an der Börse investiert, so die Experten der Nachrichten- und Informationsplattform Kryptoszene.de.Die sogenannte "Generation Investor" sei nicht nur deutlich jünger, sondern hinsichtlich der künftigen Entwicklung an den Aktienmärkten auch deutlich optimistischer. Das Durchschnittsalter derer, die im Jahr 2020 zum ersten Mal an der Börse investiert hätten, liege bei 35 Jahren. Jene, die bereits vorher investiert gewesen seien, seien im Mittel 48 Jahre alt.