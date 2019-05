SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (14.05.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Flugverkehrszahlen für April 2019 die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.Passagierwachstum im April: 0,9% wegen schwieriger Vergleichsbasis (6,6%): Das Wachstum setze sich zusammen aus 4,9% bei den Transit- (seit JB: 7,1%) plus -0,6% bei den lokalen Passagieren (0,9%). Dies stelle eine Verlangsamung dar, und dies trotz eigentlich günstigem Ostertermin (19.04. bis 22.04.) im Vergleich zum Vorjahr (29.03. bis 02.04.). Während sich diese Terminverschiebung in den ausgew. Zahlen also nicht widergespiegelt habe, sei das Wachstum um den Ostereffekt bereinigt sehr viel markanter ausgefallen. Das Wachstum seit JB habe 2,6% betragen (im Einklang mit Ausblick von ca. 3%, VontE: 3,8%).Einzelhandel: +2,6% (seit JB: -0,8%): Der Airside-Umsatz sei trotz schwieriger Vergleichsbasis (5,9%) um 1,7% (seit JB: -0,8%) gestiegen. Landside habe um 4,0% zugelegt (seit JB: -0,8%), dies allerdings bei einer deutlich tieferen Vergleichsbasis (-5,4%). Berücksichtige man die laufenden Renovierungsarbeiten sowohl in Airside- wie Landside-Bereich, sei dies durchaus ein starkes Ergebnis.Gesamthaft gesehen habe sich im April, trotz anspruchsvoller Vergleichsbasis, ein solides Einzelhandelsergebnis gezeigt, während die Passagierzahlen enttäuscht hätten. Angesichts des sehr hohen Passagierzuwachses bei um den Ostereffekt bereinigten Zahlen erscheine Furger die Zielmarke von ca. 3% nicht gefährdet. Der Mai sei allerdings ein weiterer Monat mit hoher Vergleichsbasis (+8,4% Pass.wachstum bzw. +6,3% Einzelhandel), was die Performance seit JB vorübergehend etwas dämpfen könnte.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Flughafen Zürich-Aktie. Das Kursziel laute CHF 210,00. (Analyse vom 14.05.2019)Börsenplätze Flughafen Zürich-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:148,10 EUR +2,28% (14.05.2019, 09:07)