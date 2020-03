SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Flughafen Zürich-Aktie:

94,70 CHF -0,79% (18.03.2020, 12:20)



ISIN Flughafen Zürich-Aktie:

CH0319416936



WKN Flughafen Zürich-Aktie:

A2AJEP



Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

FHZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Flughafen Zürich-Aktie:

UZAPF



Kurzprofil Flughafen Zürich AG:



Als gemischtwirtschaftliches, börsenkotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) im Auftrag des Bundes die bedeutendste Verkehrs- und Begegnungsdrehscheibe der Schweiz - den Flughafen Zürich.



Die Flughafen Zürich AG beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende in vier Geschäftsfeldern. Sie konzentriert sich auf ihre Kernaufgaben als Flughafenbetreiberin im In- und Ausland, als Betreiberin der kommerziellen Zentren auf der Land- und Luftseite sowie der renditeorientierten Bewirtschaftung und Weiterentwicklung der Immobilien am Standort Zürich.



Die Flughafen Zürich AG stützt sich bei der Strategie und deren Umsetzung auf die drei Dimensionen Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft. Ziel ist es, dank dieser Betrachtungsweise die Wettbewerbsfähigkeit und Glaubwürdigkeit sowie den Wert des Unternehmens nachhaltig zu steigern. Sie agiert in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Kapazität, Komplexität und Lärm. (18.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Flughafen Zürich-Aktienanalyse von Analyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Flughafen Zürich-Aktie (ISIN: CH0319416936, WKN: A2AJEP, Ticker-Symbol: UZAA, SIX Swiss Ex: FHZN, Nasdaq OTC-Symbol: UZAPF) weiterhin zu kaufen.VontE: 8,9% Passagierwachstum im GJ20: Gestützt auf seine Auswertung der verfügbaren aktuellen Flugpläne erwarte Furger ein Wachstum von -18,8% im 1H (1Q: -9,3%, 2Q: -26,3% mit dem April-Rückgang) und eine Stagnation im 2H (seit JB: -0,2%, März: bis zu -20%). In den GJ01-03 habe das Wachstum -7,3%, -14,6% u. -5,1% wegen der Anschläge vom 11. September und dem Swissair-Grounding 01 sowie SARS 02/03 betragen. Danach: 6,4% CAGR in den GJ04-08 bzw. 3,9% in den GJ03-19. Negativwachstum habe es ansonsten nur im GJ09 (-0,8%) gegeben.Einzelhandelsumsätze mit Schutz vor Abwärtsrisiken: Furger erwarte einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze um -5,3% (ggü, GJ03: -3.0%, GJ09: 4,7%): Airside: -9%, Landside: 0%. Aufgrund des Mix sinke die Konzessionsmarge gemäß VontE um -150 Bp auf 20,8%. Trotz eines damit verbundenen EBITDA-Rückgangs erwarte der Analyst ein EBITDA-Wachstum im Non-Aviation-Bereich von 3,9% (Priora: 20 Mio., int. Geschäft: 11 Mio. u. The Circle 10 Mio.).EPS-Prognose gesenkt: Furger senke seine EPS-Prognosen für die GJ2022 um -12%, -9% bzw. -9%. Aufgrund seiner niedrigeren Schätzungen (CHF -20) und des höheren unternehmensspezifischen Risikos (CHF -40) ergebe sich ein neuer DCF-basierter Fair Value von CHF 150 (bisher: CHF 210).Die Entwicklung der Passagierzahlen sei schwer vorhersehbar. Historisch gesehen hätten sich die Flugverkehrsstatistiken nach Schocks jedoch recht schnell erholt. Wenngleich die kurzfristigen Auswirkungen auf die seine Schätzungen negativ gewesen seien und der Analyst weitere Abwärtsrisiken befürchte, halte er weiterhin an seiner langfristigen Anlagebeurteilung fest: ein stärker diversifiziertes Portfolio mit höherem Anteil an stabilen Mieterträgen aus Immobilien. The Circle (noch nicht fertiggestellt) trage bereits 15% zum EV bei.