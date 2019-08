Der Erfolg von Beyond Meat bei Einführung seiner Produkte in amerikanischen Restaurantketten wie TGI Fridays und Carl's Jr. stimme äußerst zuversichtlich. Während der Verkauf von Rindfleisch-Sandwiches in den letzten sechs Jahren stagniert habe, sei der Verkauf von Hühner- und Nicht-Fleisch-Sandwiches im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich gewachsen, sage Becker. Als erste große US-amerikanische Fast-Food-Kette habe sich Burger King mit dem Beyond-Mitbewerber Impossible Foods zusammengetan und den Impossible Whopper, einen rein pflanzlichen Burger, auf den Markt gebracht. Der Fast-Food-Riese verzeichne in wichtigen Testmärkten ein zweistelliges Umsatzwachstum für die Fleischalternative.



Konkurrent McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) sei in den USA noch zurückhaltender, beobachte den Siegeszug aber sehr genau. In Deutschland habe das Unternehmen Ende April den 100 Prozent fleischlosen Big Vegan TS in allen rund 1.500 Filialen eingeführt. Das pflanzliche Burger-Pattie liefere Garden Gourmet aus dem Hause Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC).



Aber auch in Deutschland habe der Börsenneuling Beyond Meat mit seinem proteinhaltigen Fleischersatz aus Erbsen, Bambus, Kokosnuss, Kartoffeln und rote Beete bereits für Aufsehen gesorgt. Ende Mai habe Lidl als erster Lebensmitteldiscounter die Patties erstmals in sein Sortiment aufgenommen. Die Regale seien zum Unmut vieler Kunden in kürzester Zeit leergekauft gewesen. Mittlerweile gebe es weitere Anbieter, denn die Nachfrage sei groß.



"In Segment der Anbieter von pflanzlichem Fleischersatz gibt es noch viel Raum für weitere Gewinner", prophezeie Becker. Der Schlüssel zum Erfolg seien innovative Mehrwertprodukte, die sowohl den Magen als auch das Gewissen befriedigten. "Für Investoren bietet sich die Möglichkeit, schon jetzt nach Unternehmen Ausschau zu halten, die diese enorme Chance nutzen." (26.08.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Dieses Jahr dürften am amerikanischen Unabhängigkeitstag mehr Amerikaner pflanzliche Burger auf den Grill geworfen haben als je zuvor, so die Experten von J O Hambro Capital Management.Auch in Deutschland würden immer mehr fleischlose Patties zwischen zwei Brötchenhälften landen. Das sollte Grund genug für Investoren sein, sich diesen Markt genauer anzuschauen: "Die Analysten von Barclays schätzen den globalen Fleischmarkt auf 1,4 Billionen US-Dollar (USD). Pflanzenbasierte Fleischalternativen machen bislang nur ein Prozent dieses riesigen Marktes aus. Die Wachstumschancen für pflanzliche Proteinhersteller sind also beträchtlich", sage Thorsten Becker, Fondsmanager bei J O Hambro Capital Management (JOHCM).