"Der Hochfrequenzhandel an den internationalen Börsen ist darauf ausgelegt, bereits von minimalen Kursschwankungen zu profitieren. Dafür sind die Kauf- und Verkaufssignale entsprechend sensibel eingestellt. Leider kann das dazu führen, dass bereits einige wenige größere Verkäufe eine ganze Lawine weiterer Sell-Befehle auslöst", erkläre Börsenexperte Sascha Sadowski von LYNX Broker. "Die Vermutung liegt nahe, dass genau das am Montag geschehen ist, auch wenn sich bereits in der vergangenen Woche die Signale häuften, dass es zeitnah zu einer Korrektur kommen könnte." Trotz des Flash-Crashs würden die fundamentalen Daten für das Jahr 2018 ein weiteres weltweites Wirtschaftswachstum versprechen. "Trotz der zuletzt überheizten Märkte steht die Wirtschaft weltweit grundsätzlich recht solide da. Geht man von diesen Daten aus, sollte einem guten Wirtschafts- und Börsenjahr 2018 eigentlich nichts entgegenstehen", resümiere Sadowski.



Dennoch gebe es einige Faktoren, die den Experten besonders in den USA Sorgen bereiten würden. "Zum einen wäre hier die Angst vor einem Anstieg der Inflationsrate zu nennen, die in den letzten 10 Jahren so gut wie keine Rolle gespielt hat. Gerade erst hat der U.S. non-farm Payroll-Report den größten Zuwachs bei den Stundenlöhnen seit Juni 2009 ergeben. Hinzu kommt Trumps Steuerreform, die für viele Amerikaner mehr Geld in der Tasche bedeutet. Zum anderen müssen die Steuererleichterungen aber auch irgendwie finanziert werden, was zu einem Anstieg der Staatsverschuldung führt. Hier treibt die Angst vor einem möglichen Shut-Down der US-Regierung zur Unzeit, beispielsweise mitten in einem Crash, die Investoren um, denn die USA lavieren bereits jetzt gefährlich nahe an ihr Schuldengrenze. Kommt es zu keiner Einigung im Kongress, diese zu erhöhen, ist der Shut-Down unvermeidlich!", warne Sadowski.



Ein dritter Faktor sei die Zinspolitik der FED. Diese habe bereits angekündigt, ihre Anleihenbestände zu reduzieren, was die Preise für diese Anlageklasse drücken dürfte. Hinzu komme, dass die FED im Falle einer drohenden Inflation die Zinsen erhöhen könnte. "Das wiederum würde jedoch bedeuten, dass die ohnehin schon gestiegene Staatsverschuldung der USA noch größer werden würde, denn das Land müsste bei der Ausgabe neuer Staatsanleihen ebenfalls höhere Zinsen zahlen. Damit würden Anleihen darüber hinaus auch im Vergleich zu Aktien attraktiver - was wiederum als Dämpfer an den Börsen wirken würde", warne Sadowski.



Doch auch wenn der Flash-Crash vom Montag den internationalen Märkten erst einmal einen Rückschlag verpasst habe, würden die Finanzmärkte Anlegern weiterhin gute Chancen bieten, wie die oben bereits erwähnten Fundamentaldaten zeigen würden. "Die Korrektur war eigentlich überfällig. Nun muss sich zeigen, ob der Crash dem Bullenmarkt auch den Todesstoß versetzt hat oder lediglich einen gesunden Dämpfer", fasse Sadowski die Situation zusammen. (07.02.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones hat am Montag den größten Punkteverlust seiner Geschichte hinnehmen müsse, so die Experten von LYNX Broker.In einem Flash-Crash habe der Index innerhalb weniger Stunden rund 1.600 Punkte verloren und damit das vorläufige Ende des seit Jahren anhaltenden Bullenmarktes eingeläutet. Von Anlegern sei daher am Dienstag der Handelsstart in Deutschland mit Spannung erwartet worden. Doch der DAX habe sich wesentlich weniger beeindruckt als erwartet gezeigt. Zwar habe auch er zur Börsenöffnung um rund 3,6 Prozent nachgegeben, sich aber in den folgenden Stunden wieder etwas erholen können. Zum Ende des Tages hätten die Verluste noch bei 2,3 Prozent gelegen.