Fiverr International Ltd. (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) ist ein 2010 gegründetes israelisches Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv, das weltweit einen Online-Marktplatz betreibt. Seine Plattform verbindet Unternehmen mit freien Mitarbeitern, die digitale Dienstleistungen weltweit anbieten. (18.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fiverr International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Fiverr International-Aktie (ISIN: IL0011582033, WKN: A2PLX6, Ticker-Symbol: 11V) unter die Lupe.Fiverr International habe die Zahlen für das Weihnachtsquartal vorgestellt und sein Umsatzwachstum noch einmal beschleunigen können. Satte 89% auf 55,9 Mio. USD sei der Umsatz des israelischen Unternehmens im vierten Quartal gestiegen. Analysten hätten etwas weniger erwartet.Der Nettoverlust habe im vierten Quartal 8,1 Mio. USD bzw. 0,23 USD je Aktie betragen, was im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen habe. Beeindruckend sei jedoch die rasant steigende Zahl der aktiven Käufer gewesen, denn Mediendesigner, Coaches oder Programmierer könnten auf der Plattform ihre Grafiken, Seminare oder Entwicklungen verkaufen - an Fiverr International gehe eine Provision für die Vermittlung. Die Zahl der Freiberufler, die in der Corona-Krise dieses Angebot wahrgenommen hätten, sei Stand Ende Dezember um 45% auf 3,4 Mio. gestiegen.Für das neue Geschäftsjahr erwarte Fiverr International nur noch ein Wachstum 46 bis 50%, obwohl im ersten Quartal der Corona-Effekt noch einmal voll durchschlagen dürfte. Dabei könnte gut sein, dass das Unternehmen mit einer deutlichen Verbesserung des EBITDA 2021 vollends profitabel werde. Die operativen Verluste im ersten Quartal seien auf eine Super-Bowl-Werbung zurückzuführen, die alleine 8 Mio. USD gekostet habe.Bei einer Bewertung mit einem 21-KUV von 40 dränge sich allerdings nach dem aktuellen Kursanstieg kein Neueinstieg bei der ehemaligen "Aktionär"-Empfehlung auf. Wenn sich das Wachstumsmomentum im Jahresverlauf abschwachse und das Sentiment an den Gesamtmärkten bezüglich der Corona-Profiteure drehe, gebe es bei der Fiverr International-Aktie sicherlich günstigere Einstiegsmöglichkeiten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link