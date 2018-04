Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

3,72 Euro -10,25% (03.04.2018, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

4,60 USD -0,43% (03.04.2018, 15:36)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt.





(03.04.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Yuuji Anderson von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Yuuji Anderson, Analyst der Investmentbank Morgan Stanley, nunmehr eine Untergewichtung der Aktien von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT).Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass neue Smartwatches die Rückgänge bei den älteren Produkten nicht adäquat auffangen könnten. Es werde Zeit brauchen bis Software-Möglichkeiten beim Gesundheits-Coaching entsprechend ausgeschöpft werden könnten.Falls sich die Einnahmen nicht stabilisieren würden oder Kapital erneut verzehrt werde, könnte der Aktienkurs weiter an Boden verlieren, so die Einschätzung des Analysten Yuuji Anderson. Im schlimmsten Fall (beschleunigter Nachfragerückgang bei den Fitbit-Produkten) sei ein Abrutschen der Fitbit-Aktie auf 2 USD zu befürchten.Die Analysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Fitbit-Aktienanalyse den Titel von "equal-weight" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 5,00 auf 4,00 USD.Börsenplätze Fitbit-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Fitbit-Aktie:3,73 Euro -10,55% (03.04.2018, 15:36)