NYSE-Aktienkurs Fitbit-Aktie:

4,86 USD -12,27% (27.02.2018, 22:02)



ISIN Fitbit-Aktie:

US33812L1026



WKN Fitbit-Aktie:

A14S7U



Ticker Symbol Fitbit-Aktie Deutschland:

5FB



NYSE-Ticker-Symbol Fitbit-Aktie:

FIT



Kurzprofil Fitbit Inc.:



Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT) ist ein Anbieter von Produkten aus den Bereichen Gesundheit und Fitness (Fitbit Zip, Fitbit One, Fitbit Flex, Fitbit Charge, Fitbit Charge HR, Fitbit Surge und Aria). Die Fitbit-Plattform vereine vernetzte Gesundheits- und Fitnessgeräte mit Software und Dienstleistungen. Die vor allem vertriebenen Armbänder werden zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Trägers im Tagesverlauf eingesetzt. (28.02.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Fitbit-Aktienanalyse von Analyst Matthew McClintock von Barclays:Matthew McClintock, Analyst von Barclays, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Anlagevotum für die Aktie von Fitbit Inc. (ISIN: US33812L1026, WKN: A14S7U, Ticker Symbol: 5FB, NYSE-Ticker-Symbol: FIT).Er bleibe beim Fitnessband-Spezialisten an der Seitenlinie, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Eine anziehende Nachfrage nach Fitbit-Geräten oder ein bedeutender Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen, um den aktuellen Gegenwind zu kompensieren, seien kaum in Sicht. McClintock habe seine EPS-Schätzungen angepasst.Matthew McClintock, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Fitbit-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 6 USD bestätigt. (Analyse vom 05.01.2018)Börsenplätze Fitbit-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fitbit-Aktie:3,965 Euro -12,08% (28.02.2018, 22:25)