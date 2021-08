Tradegate-Aktienkurs Fisker-Aktie:

15,90 USD +23,26% (10.08.2021, 21:36)



NYSE-Aktienkurs Fisker-Aktie:

18,46 USD +22,88% (10.08.2021, 21:25)



ISIN Fisker-Aktie:

US33813J1060



WKN Fisker-Aktie:

A2P9A3



NYSE-Ticker-Symbol Fisker-Aktie:

FSR



Kurzprofil Fisker Inc.:



Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR), ehemals Spartan Energy Acquisition Corp., ist ein Automobilunternehmen. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge. Fisker bietet auch Mobilitätslösungen an. Sein Produkt Fisker Ocean, ein elektrisches Sport Utility Vehicle (SUV), steht den Verbrauchern über ein Leasingpaket zur Verfügung. (10.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fisker-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fisker Inc. (ISIN: US33813J1060, WKN: A2P9A3, NYSE Ticker-Symbol: FSR) unter die Lupe.Bei Tesla seien zuletzt die ganz spektakulären Kursbewegungen ausgeblieben. Auch um Fisker sei es eher ruhig geworden. Am Dienstag steige die Aktie des US-Elektroauto-Herausforderers aber zeitweise 30%. Dafür dürfte v.a. eine ziemlich positive Einschätzung von einem Analysten verantwortlich sein.Adam Jonas von Morgan Stanley bleibe bei seinem Kursziel von 40 USD. Das sei mit weitem Abstand die optimistischste Prognose für die Fisker-Aktie. Jonas zufolge könnte Fisker zu den wenigen Start-ups gehören, die tatsächlich im Zeitplan lägen und bis Ende 2022 ihre Produktion hochfahren könnten. Bestenfalls könnte die Fisker-Aktie laut Jonas sogar auf 90 USD steigen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.Börsenplätze Fisker-Aktie: