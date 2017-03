Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse des Analysten Joseph Osha von JMP Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rechnet Analyst Joseph Osha vom Investmenthaus JMP Securities in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) weiterhin mit einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Nach einem Gespräch mit dem Management von First Solar Inc. überarbeiten die Analysten von JMP Securities ihr Bewertungsmodell. Die Strategie des Unternehmens im Hinblick auf das Erreichen einer wettbewerbsfähigeren Kostenstruktur sei effektiv.Analyst Joseph Osha bemängelt aber den herausfordernden Geschäftsausblick für 2017 und 2018. Die Markterwartungen für 2018 seien zwar gesunken, seien aber immer noch zu hoch. First Solar monetarisiere den verbliebenen Bestand an großen Projekten. Das Unternehmen werde dadurch von Panel-Verkäufen an Dritt-Entwicklern zunehmend abhängig. Pas Pendel könnte zwar in 2019 wieder in die andere Richtung schwingen, kurzfristig sei das Unternehmen aber einem brutalen Preisumfeld schutzlos ausgesetzt.In ihrer First Solar-Aktienanalyse stufen die Analysten von JMP Securities den Titel unverändert mit "market underperform" ein und senken das Kursziel von 31,00 auf 25,00 USD.