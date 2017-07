Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Gordon Johnson von Axiom Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Gordon Johnson vom Investmenthaus Axiom Capital die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) nunmehr zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Solarsektor sprechen die Analysten von Axiom Capital davon, dass die Industrie von einer verstärkten US-Nachfrage profitiere, falls es in den USA Richtung Jahresende zu einem Minimumpreis pro Watt bei importierten Solarpanels kommen könnte. Insofern könnten die Quartalsergebnisse der Modulproduzenten die Erwartungen kurzfristig übertreffen. Im dritten Quartal könnte dieses Szenario sogar noch ausgeprägter ausfallen. Analyst Gordon Johnson sieht daher kurzfristig positive Tendenzen für den Solarmarkt, behält aber die Sektoreinstufung mit "market underweight" bei.Checks bei First Solar Inc. würden darauf hindeuten, dass sich der Übergang zur Series 6 wegen der höheren Nachfrage verzögere. Die Series 4-Produktion werde noch länger fortgesetzt. Laut Branchenkontakten sei First Solar bis in das dritte Quartal 2018 hinein ausverkauft. Im Zuge einer Anhebung der Auslieferungsprognosen setzt Analyst Gordon Johnson das Kursziel von 43,00 auf 51,00 USD herauf.Die Aktienanalysten von Axiom Capital stufen in ihrer First Solar-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "buy" hoch.Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:39,58 Euro +0,20% (21.07.2017, 09:45)Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:39,73 Euro -0,13% (21.07.2017, 14:11)