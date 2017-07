Tradegate-Aktienkurs First Solar-Aktie:

39,50 Euro +1,23% (26.07.2017, 15.30)



Nasdaq-Aktienkurs First Solar-Aktie:

USD 45,40 -0,13% (26.07.2017, 16:55)



ISIN First Solar-Aktie:

US3364331070



WKN First Solar-Aktie:

A0LEKM



Ticker Symbol First Solar-Aktie Deutschland:

F3A



Ticker Symbol First Solar-Aktie Nasdaq:

FSLR



Kurzprofil First Solar Inc.:



First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) ist eines der weltweit führenden Photovoltaik-Unternehmen mit dem Hauptsitz in den USA. Mit seinen Solarenergielösungen kommt First Solar bislang weltweit auf eine installierte Leistung von mehr als 8 GW. Die Photovoltaik-Dünnschichtmodule des Unternehmens finden in netzgekoppelten Solarstromanlagen Anwendung sind für den Vertrieb an Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt.



(26.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - First Solar-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Osborne von Cowen and Company:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Jeffrey Osborne vom Investmenthaus Cowen and Company in Bezug auf die Aktien von First Solar Inc. (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.First Solar Inc. dürfte mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen.Von Interesse seien zudem vor allem Kommentare hinsichtlich der Fortschritte bei der Series 6-Umstellung. Dieser Aspekt sei für die Story in 2018 von entscheidender Bedeutung.Analyst Jeffrey Osborne setzt das Kursziel für die First Solar-Aktie von 47,00 auf 52,00 USD herauf.Börsenplätze First Solar-Aktie:Xetra-Aktienkurs First Solar-Aktie:39,25 Euro +0,10% (26.07.2017, 15:41)