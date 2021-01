NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

14,24 USD +5,95% (04.01.2021, 22:10)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

18,19 CAD +6,50% (04.01.2021, 22:00)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (05.01.2021/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR, NYSE-Symbol: AG) charttechnisch unter die Lupe.Das charttechnische Sprungbrett aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 10,78 USD) und einem Fibonacci-Level (9,93 USD) habe die First Majestic Silver-Aktie lehrbuchmäßig für einen neuen Hausseimpuls nutzen können. Als weiterer Kurstreiber stehe eine klassische (aufwärts-)trendbestätigende Flagge zur Verfügung. Langfristig lege das beschriebene Konsolidierungsmuster den Grundstein für einen Anlauf auf das Mehrjahreshoch vom August 2016 bei 19,15 USD. Ein Spurt über das Jahreshoch von 2020 (14,57 USD) würde in diesem Zusammenhang für zusätzlichen Nachdruck sorgen.Rückenwind komme dabei von den trendfolgenden Indikatoren. Zu der hohen relativen Stärke (Levy) geselle sich ein neues MACD-Kaufsignal. Hervorheben möchten die Analysten darüber hinaus die Candlestick-Konstellation im Sechs-Monats-Bereich. Das "Hammer"-Umkehrmuster der ersten Jahreshälfte sei per Jahresschlusskurs nach oben aufgelöst und damit bestätigt worden! Bereits investierte Anleger könnten ihren Stop-Loss zur Gewinnsicherung auf das Niveau des 2019er-Hochs bei 11,62 USD nachziehen. Aber auch für Neuengagements gewährleiste diese Absicherung ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:11,608 EUR +0,33% (05.01.2021, 10:00)