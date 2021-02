NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

17,41 USD +2,65% (12.02.2021)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

22,11 CAD +2,74% (12.02.2021)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (15.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Die Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver habe am Freitag im nordamerikanischen Handel wieder zulegen können. Heute dürften Anleger keine Impulse erwarten. Sowohl der US-Markt als auch die kanadische Börse hätten aufgrund von Feiertagen geschlossen. Dennoch: Die Uhr ticke. Am Mittwoch nächste Woche, 24. Februar, wolle Frist Majestic Silver seine Finanzzahlen für das abgelaufene vierte Quartal und natürlich auch für das Gesamtjahr 2020 vorlegen.Die Analysten würden davon ausgehen, dass First Majestiv SIlver einen Gewinn von 0,10 Dollar je Aktie veröffentlichen werde. Es habe zwar einige Analysten gegeben, die zuletzt noch etwas optimistischer gewesen seien. Doch offensichtlich hätten sie kurz vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen kalte Füße bekommen. So habe etwa Cormarkt seine Schätzungen für die Zahlen von First Majestic Silver kurz vor Bekanntgabe der Bilanz nach unten revidiert. Bislang sei man bei Cormark von 13 Cent je Aktie ausgegangen, doch in einem Report von vergangenem Mittwoch habe der Analyst R. Gray seine Schätzungen denen der restlichen Analysten angeglichen und gehe nun auch von 10 Cent je Anteilsschein aus.Nachdem First Majestic Silver bereits Vorab-Zahlen herausgegeben habe und einen Ausblick für die kommenden Jahre veröffentlicht habe, dürfte sich der Fokus bereits mehr auf das laufende Jahr richten. Natürlich spiele für First Majestic die Entwicklung des Silberpreises eine entscheidende Rolle. Und hier sehe es aktuell deutlich besser aus als bei Gold. Silber nehme aktuell den Widerstandsbereich bei 28 bis 30 Dollar ins Visier. Dass Gold und Silber sich aktuell unterschiedlich entwickeln würden, sei sicherlich auf den ersten Blick überraschend. Doch Silber profitiere deutlich stärker von der wirtschaftlichen Erholung als Gold, da Silber von der Industrie stärker nachgefragt werde als Gold. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. (Analyse vom 15.02.2021)Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie:Tradegate-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:14,676 EUR +2,06% (15.02.2021, 16:15)