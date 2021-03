NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (03.03.2021/ac/a/n)



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker-Symbol: FMV, TSE-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver.

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. unter die Lupe.Die First Majestic Silver-Aktie sei zuletzt deutlich gestiegen. Der kanadische Konzern habe gute Zahlen für 2020 vorgelegt und eine Produktionssteigerung für 2021 in Aussicht gestellt. Doch jetze kommt ein altes Problem erneut zu Tage: Der Steuerstreit in Mexiko. Und hier wolle First Majestic Silver offensichtlich Nägel mit Köpfen machen.First Majestic Silver habe nun offiziell bestätigt, beim International Centre for Settlement of Investment Disputes ein Schiedsgerichtsverfahren gegen die mexikanische Regierung beantragt zu haben. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass das Vorgehen der Regierung gegen die Bedingungen der Vorabpreisvereinbarung verstoße, die die Methodik zur Ermittlung der Einnahmen und Steuern für seine mexikanische Einheit in den Jahren 2010 bis 2014 festlegte. Die mexikanische Regierung habe sich bislang geweigert, an Verständigungsverfahren im Rahmen von drei internationalen Doppelbesteuerungsabkommen teilzunehmen, die das Land unterzeichnet habe, sage First Majestic Silver. Berichten zufolge habe die Regierung errechnet, dass der Silberminen-Betreiber 11 Mrd. Pesos (544 Mio. USD) Steuern schulde, weil das Unternehmen seine Silberpreise künstlich niedrig gehalten haben solle.Der Steuerstreit hänge die ganze Zeit ein wenig wie ein Damoklesschwert über der First Majestic Silver-Aktie. Ein Großteil rühre noch aus der Zeit, als das Unternehmen noch nicht einmal Eigentümer der San Dimas Mine gewesen sei. Das Projekt habe damals noch Primero gehört. Dennoch sei First Majestic Silver als Rechtsnachfolger natürlich verantwortlich. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass es früher oder später zu einer Einigung zwischen First Majestic Silver und den Steuerbehörden kommen werde. Dass die komplette Summe von 544 Mio. USD fällig werde, erscheine eher unwahrscheinlich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)