Xetra-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

8,573 EUR +1,85% (16.10.2019, 16:10)



NYSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

9,50 USD +3,37% (16.10.2019, 16:14)



TSE-Aktienkurs First Majestic Silver-Aktie:

12,57 CAD +3,63% (16.10.2019, 16:14)



ISIN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

CA32076V1031



WKN First Majestic Silver-Aktie-Aktie:

A0LHKJ



Ticker Symbol First Majestic Silver-Aktie Deutschland:

FMV



TSE-Ticker-Symbol First Majestic Silver-Aktie:

FR



Kurzprofil First Majestic Silver Corp.:



First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen mit dem Fokus auf Mexiko. First Majestic Silver besitze fünf produzierende Silberminen (La Encantada, La Parrilla, San Martin, La Guitarra und Del Toro). Der Unternehmenssitz befindet sich in Vancouver. (16.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - First Majestic Silver-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers First Majestic Silver Corp. (ISIN: CA32076V1031, WKN: A0LHKJ, Ticker Symbol: FMV, TSE-Ticker-Symbol: FR) unter die Lupe.Der Reigen an Gold- und Silberproduzenten, die ihre Vorab-Produktionszahlen präsentieren würden, gehe weiter. Heute habe First Majestic Silver seine Zahlen publiziert. Der in Mexiko tätige Silberproduzent habe in Q3 einen Ausstoß von 6,6 Millionen Unzen Silber-Äquivalent erreicht. Das seien vier Prozent mehr als noch im Vorquartal. Die Aktie ziehe im frühen Handel in Nordamerika knapp vier Prozent nach oben.Für den Anstieg seien vor allem zwei Minen verantwortlich gewesen: Santa Elena und La Encantada. Auf Santa Elena habe First Majestic einen Anstieg von 27 Prozent verglichen mit dem Vorquartal verzeichnet. Die Mine habe mit knapp 1,86 Millionen Unzen Silberäquivalent ein Rekordquartal gemeldet. Vor allem die höheren Goldgehalte hätten zu dem verbesserten Ergebnis geführt. Aber auch die neue Mühle mache sich bezahlt. Insgesamt habe First Majestic Silver eine Gewinnungsrate von 88 Prozent bei Silber verzeichnet - die höchste in der Konzerngeschichte. Auf La Encantada würden sich die Modifikationen, die das Team an der Anlage durchgeführt habe, auszahlen. Die Gewinnungsrate sei auf den höchsten Stand gestiegen seit First Majstic Silver die Mine betreibe. Und auch die Silbergehalte des Erzes hätten deutlich höher als in den vergangenen Quartalen gelegen.Der Konzern habe sich in den vergangenen Jahren neu erfunden. Seien es bis 2015 vor allem zahlreiche kleinere Minen gewesen, die zur Produktion beigetragen hätten, habe First Majestic die beiden Flaggschiff-Assets durch Zukäufe erworben: Santa Elena sei durch die Übernahme von Silvercrest in den Konzern integriert worden. San Dimas habe First Majestic von Primero Mining gekauft. Dadurch habe sich der Fokus von First Majestic klar in Richtung dieser beiden Minen verschoben. Gemeinsam mit La Encantada würden diese Minen für einen Großteil des Ausstoßes des Konzerns sorgen. Die Investitionen der vergangenen Jahre würden sich allmählich auszahlen. Dazu profitiere First Majestic natürlich von dem höheren Silberpreis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze First Majestic Silver-Aktie: