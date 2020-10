Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch in den Schwellenländern (Emerging Markets, EM) haben die Zentralbanken die Geldpolitik expansiv gestaltet, um den wirtschaftlichen Schaden durch die Pandemie zu bekämpfen, so die Analysten von Postbank Research.



Das daraus resultierende niedrige Zinsniveau und die konjunkturelle Schwäche infolge des Coronavirus hätten in den vergangenen Monaten den EM-Finanzsektor belastet. Dieser stehe für ein Fünftel des MSCI Emerging Markets Index und habe seit Jahresbeginn ein Minus von 25 Prozent in Euro verzeichnet. Hoffnung verspreche derzeit, dass der Zinssenkungszyklus der EM-Notenbanken mittlerweile zu seinem Ende gekommen sei und dass das Kreditgeschäft wieder anziehe. Für die Analysten von Postbank Research würden für den Moment aber weiterhin die Gefahren wie die steigenden Kreditausfälle und eine rückläufige fiskalpolitische Unterstützung seitens der Regierungen überwiegen. Zudem würden die Finanzunternehmen zur Absicherung der Risiken ihre Rückstellungen erhöhen, was die Dividendenzahlungen belasten könnte. Komme es im kommenden Jahr wie erwartet zu einer globalen Konjunkturerholung, könnten EM-Finanztitel wieder interessant werden. Teuer sei der Einstieg nicht, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 würden sie mehr als sieben Prozent unter dem Median der vergangenen zehn Jahre notieren. (22.10.2020/ac/a/m)



