Allerdings dürfte der Konsolidierungsprozess in der Bankenwelt in den kommenden Jahren stärker ausfallen, als die Analysten noch vor einem Jahr erwartet hätten. Dennoch sollte in ihrem Prognosezeitraum bis Ende 2021 die Zahl der Bankbeschäftigten in Frankfurt noch zunehmen. Dabei scheinen ihre Erwartungen hinsichtlich des Stellenaufbaus von Londoner Auslandsbanken in Frankfurt aufzugehen. Dagegen würden die Analysten das Ausmaß der Repatriierungen deutscher Banken im Zuge des Brexit-Prozesses inzwischen etwas vorsichtiger einschätzen. Alles in allem würden sie bis Ende 2021 mit einem Brexit-bedingten Beschäftigungsimpuls von etwa 3.500 Stellen rechnen. Ein Teil dieser Personalaufstockung habe angesichts des ursprünglichen Brexit-Termins im Frühjahr 2019 wohl schon stattgefunden - die entsprechenden Daten der Arbeitsmarktstatistik lägen aber noch nicht vor.



In den kommenden beiden Jahren werde sich dieser Aufbauprozess fortsetzen. Angesichts der anhaltenden Konsolidierung dürfte die Zahl der Bankbeschäftigten aber bis Ende 2021 gegenüber dem Stand Ende 2018 nur um insgesamt etwa 1% bzw. um rund 600 auf 64.500 Banker zulegen. Damit dürfte der Zenit der Bankbeschäftigung in Frankfurt erreicht sein. Je ungeordneter der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erfolge, umso ausgeprägter sollten allerdings die Geschäftsverlagerungen der Banken von der Themse an den Main sein. Dies würde dann mit einer entsprechend stärkeren Mitarbeiteraufstockung in Frankfurt einhergehen.



Selbst wenn es gar nicht zum Brexit komme, gäbe es wohl in gewissem Ausmaß bleibende positive Auswirkungen für Frankfurt. Entscheidend wäre dabei, wie sich die Standortfaktoren in Deutschland weiterentwickeln. In Abhängigkeit davon dürften einige dieser Banken auch ohne Brexit bleiben und ihre Europa-Strategie zumindest partiell in den nächsten Jahren von hier aus umsetzen. Insofern biete die britische Austrittsdiskussion ungeachtet ihrer weiteren Entwicklung die Chance zu einer nachhaltigen Aufwertung des deutschen Finanzzentrums. (04.10.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Frankfurt ist der führende Finanzplatz Kontinentaleuropas und in Europa die Nr. 2 hinter London, so die Analysten der Helaba.Dies sei schon vor der Brexit-Diskussion so gewesen und dürfte so bleiben - mit sich weiter verringerndem Abstand zwischen diesen beiden großen Finanzstandorten. Der Brexit-bedingte Umstrukturierungsprozess biete dem deutschen Finanzzentrum die Möglichkeit, sich noch besser in der Finanzwelt zu positionieren. Und tatsächlich habe sich die relative Wettbewerbsstellung Frankfurts zu London in den letzten Jahren verbessert.