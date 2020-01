Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich verbessert, so die Analysten der Helaba.Im Wochenverlauf stünden noch die Industrieproduktion und das BIP-Wachstum des vierten Quartals auf dem Programm. In den USA liefere der Empire-State-Index einen ersten Hinweis auf den nationalen Index, der zuletzt mit einem Rückgang auf das tiefste Niveau seit mehr als zehn Jahren enttäuscht habe. Die Analysten würden bei den FED-Umfragen solide Werte oberhalb der Expansionsschwelle für wahrscheinlich halten, wozu unter anderem das erzielte Phase-1-Handelsabkommen beitragen dürfte.Der Konjunkturbericht der US-Notenbank werde zudem wohl mäßiges Wachstum in den meisten Distrikten konstatieren, sodass die Währungshüter darin bestärkt würden, die Geldpolitik vorerst nicht zu verändern. Hierzulande sollten die endgültigen Verbraucherpreise in Frankreich und Spanien die Zunahme der Jahresteuerung bestätigen. Mit einer Abkehr vom Lockerungsbias seitens der Europäischen Zentralbank sei vorerst aber nicht zu rechnen, denn die Kernteuerung habe vorläufigen Angaben zufolge nicht nochmals zulegen können. Erst nachhaltige Bewegungen der Inflationsraten in Richtung des EZB-Ziels würden zu einem Umdenken beitragen. Die Industrieproduktion der Eurozone runde den heutigen Datenkranz ab. Nationale Ergebnisse würden auf einen Anstieg schließen lassen. Die Konsensschätzung könnte übertroffen werden. (15.01.2020/ac/a/m)