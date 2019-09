Hamburg (www.aktiencheck.de) - Risikoanlagen erholten sich über die letzten Wochen deutlich, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Das habe vor allem an der vorsichtigen Positionierung und der bereits pessimistischen Stimmung der Anleger gelegen. Schlechte Nachrichten wie die Yuan-Schwäche oder die niedrigen Auftragseingänge weltweit im Verarbeitenden Gewerbe seien vom Markt weitestgehend ignoriert worden. Gute Nachrichten wie robuste US-Konjunkturdaten oder ein angekündigtes Handelstreffen zwischen China und den USA im Oktober seien hingegen mit starken Preisaufschlägen belohnt worden. Für die weitere Richtung der Kapitalmärkte würden die Zentralbankentscheidungen in den nächsten beiden Wochen entscheidend sein. Der Markt erwarte (starke) Lockerungsmaßnahmen der FED und der EZB. Das berge Enttäuschungspotenzial. In den USA seien die jüngsten Konjunkturdaten überraschend solide gewesen, während in Europa die Mittel der EZB limitiert seien. Es bleibe also spannend, zumal der Ausgang des Brexits und des Handelskonflikt weiterhin offen seien. Vorsicht bleibe vorerst angebracht.



Noch seien die politischen Risiken für die Kapitalmärkte nicht gebannt, aber die zuletzt gesunkene Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit und die erwartete Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China hätten den Aktienmärkten Auftrieb gegeben. Dies gelte auch für die erwartete Lockerung der Geldpolitik im Kampf gegen die noch enttäuschenden Konjunkturdaten. Morgen stünden Daten zur Industrieproduktion in Frankreich und Italien sowie Daten zum Arbeitsmarkt in Großbritannien im Fokus. Am Donnerstag richte sich der Blick der Anleger auf die EZB-Sitzung und die Entscheidung hinsichtlich des Einlagenzinses und dem Ankauf von Anleihen. In den USA würden am Freitag die Einzelhandelsumsätze und das US-Verbrauchervertrauen Aufschluss geben, ob der für die USA so wichtige Konsum stabil bleibe. Nächste Woche stünden am Mittwoch (18.09.) das FOMC-Meeting und die erwartete US-Zinssenkung im Mittelpunkt des Interesses, gefolgt von der Sitzung der Bank of England am Donnerstag (19.09.). (09.09.2019/ac/a/m)





